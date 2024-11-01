Повышение ключевой ставки начало ощутимо влиять на российскую экономику

Российские производители во всех отраслях имеют высокий уровень закредитованности, поэтому рост стоимости оборотных ресурсов из-за увеличения ключевой ставки оборачивается для них негативными последствиям, сообщила РИАМО к. э. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

Первыми удар ощутили представители отраслей, производящих продукты питания, отметила она.

«Рост цен на сливочное масло и перебой поставок непосредственно связаны с ростом стоимости оборотных средств из-за повышения ключевой ставки. Российские производители во всех отраслях имеют высокий уровень закредитованности, в частности, доля заемных ресурсов в оборотных средствах составляет до 60-70%. Рост стоимости оборотных ресурсов, дополненный ростом других издержек (заработной платы, стоимости сырья и др.), вынуждает производителей увеличивать стоимость конечной продукции», — считает Сазанова.

Вторыми под удар попали владельцы торговых центров, поскольку рост ключевой ставки ставит значительную их часть под угрозу банкротства. Дело в том, что большая часть имущества ТЦ находится в залоге у банков по кредитам с плавающей процентной ставкой. Повышение ключевой ставки способствует повышению ставок по кредитам, ранее взятым торговыми центрами, объяснила эксперт.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что подобные ситуации будут развиваться и в других отраслях экономики», — заявила Сазанова.

Если 2025 году по стране развернется банкротство торговых центров, предприятий агропромышленного комплекса, то это будет означать неизбежность банкротства банков и страховых компаний, сокращение спроса на промышленное оборудование и доходов населения, а значит и сокращение совокупного спроса целом, спрогнозировала эксперт.