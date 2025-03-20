Поварам-кассирам стали предлагать повышенные зарплаты в России

Средние предложения по зарплате работникам общепита выросли на 27% за год

Несмотря на кадровый дефицит, рынок общественного питания в РФ показывает рост. Для развития бизнеса компании привлекают новых работников, зачастую повышая зарплатные предложения для кандидатов, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

Аналитики отметили, как изменились предлагаемые суммы дохода в общепите прошедшей зимой: за год они повысились на 27% до 50 769 рублей в месяц при фиксированном графике.

Самый заметный рост зарплатных предложений виден среди многозадачных специалистов. Возглавляет этот топ профессия повара-кассира. Предлагаемая з/п для такого специалиста выросла на 46% за год, достигнув 73 372 рублей в месяц. Такое увеличение объясняется повышением потока клиентов в заведениях быстрого питания, именно там нужны универсальные работники, которые могут выполнить полный спектр задач по обслуживанию.

Затем идут профессия повара-мясника, ее рост составил 37%, средняя предлагаемая зарплата — 66 927 рублей в месяц. На 22% подросли предлагаемые зарплаты для соискателей на вакансии пекарей: зимой эти специалисты могли рассчитывать на среднюю зарплату в 56 903 рубля в месяц.

Среди работников, которые напрямую взаимодействуют с гостями, лидерами по приросту предлагаемых зарплат стали хостес. Сейчас рестораны и кафе уделяют больше внимания первому впечатлению гостей и качеству сервиса. Такой подход мотивирует компании повышать оклады сотрудников зала. Хостес стали предлагать зарплату на 33% больше, чем зимой 2023/2024, показатели выросли до 43 953 рублей в месяц. При этом основную часть дохода хостес составляют чаевые.

Средние зарплаты для бариста повысились на 26% за год до 45 327 рублей в месяц. Однако их фактический доход также во многом зависит от чаевых.

Для барменов зарплатные предложения увеличились на 16%: в среднем прошедшей зимой они могли рассчитывать на 45 382 рубля в месяц, а в заведениях премиум-сегмента зарплатные предложения для опытных специалистов могут сильно превышать средние показатели по рынку, плюс еще им дают чаевые.