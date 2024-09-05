Потребвклады стали самым популярным источником пассивного дохода у россиян

Опрос провели среди свыше 10 тыс. человек. В тройку лидеров еще вошли недвижимость (33% опрошенных) и ценные бумаги (27%).

Россияне, интересующиеся потребвкладами, готовы хранить на них в среднем 330 тыс. рублей. При этом жители ЦФО рассматривают для вложений — порядка 427 тыс. рублей.

При открытии потребвклада люди чаще всего обращают внимание на репутацию банка и предложения по ставкам: об этом сказали 69% и 44% респондентов соответственно. Надежность финорганизации оказалась важнее для женщин, чем для мужчин: 74% против 63%. Еще важными факторами для россиян стали поддержка банка государством (38%) и удобство мобильного приложения (35%).

В основном респонденты узнают об инструментах пассивного дохода из объявлений в Сети (41%), а каждый пятый— из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. Также пользователи получают информацию на сайтах (30%) и от близких (29%).

«Классифайды и маркетплейсы постепенно становятся основными источниками информации о предложениях брендов. Крупные компании, в том числе банки, все активнее рассказывают о своих продуктах на этих платформах. Мы наблюдаем этот тренд и на своей площадке», — сказал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Он добавил, что в январе–марте этого года инвестиции рекламодателей из финансовой отрасли в имиджевые кампании на сервисе увеличились на 227% по сравнению с таким же периодом 2023 года.