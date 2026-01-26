Потребление электроэнергии в Подмосковье достигло рекордного уровня 26 января

Потребление мощности в энергосистеме Москвы и Московской области 26 января 2026 года достигло исторического максимума — 20 423 МВт, что на 540 МВт больше предыдущего рекорда, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Фактическое потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Центра 26 января составило 42469 МВт. Этот показатель превысил установленный ранее рекорд на 1 446 МВт.

Столичный регион стал одним из лидеров по росту электропотребления. В энергосистеме Москвы и Московской области зафиксирован новый максимум — 20 423 МВт, что на 540 МВт больше рекорда, установленного 19 декабря 2024 года.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что увеличение потребления электроэнергии отражает динамичное развитие региона, рост деловой активности и числа домохозяйств. По его словам, министерство продолжит инвестировать в модернизацию инфраструктуры и внедрение эффективных решений для обеспечения надежного энергоснабжения жителей Подмосковья даже при увеличении нагрузки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.