Потребительский спрос на красные бургундские вина увеличился на 50%

По итогам первого квартала 2025 года, несмотря на сохраняющиеся трудности на рынке, у потребителей увеличился спрос на красные бургундские вина в два раза в сравнении с данными за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на The Drinks Business.

За первые три месяца 2025 года спрос на красные бургундские вина вырос на 50%, этот показатель стал больше тех данных, что фиксировались за последние пять лет, в том числе в самые активные годы — 2021 и 2022.

Самый большой интерес вызывают редкие и коллекционные наборы. В число востребованных вин входит ассорти и магнумы от Domaine de la Romanee-Conti и Armand Rousseau. По мнению главы инвестиционного направления Bordeaux Index Мэттью О’Коннелла, потребители смотрят на цены, считывают их как привлекательные и не отпускают мысль, что такая ценовая политика может быть кратковременной.

В сегменте «белой Бургундии» также наблюдается положительный всплеск. Покупатели снова обращают внимание на продукцию компании Coche-Dury. Коллекционеры скупают вина и надеются, что скоро цена на них начнет расти.

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