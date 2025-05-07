Невролог рассказал, как алкоголь влияет на работу головного мозга

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что качество работы головного мозга напрямую связано с чистотой спинномозговой жидкости, омывающей его важнейшую часть — кору. Чистота ликвора, в свою очередь, определяется отсутствием воздействия токсичных веществ, включая алкоголь, сообщает Инфо24 .

Врач пояснил, что вещества, усвояемые мозгом, такие как глюкоза, минералы и газы, проникают через паутинную оболочку, которая покрывает кору, под воздействием разницы давления. Качество ликвора, питающего нейроны, зависит от объема его выработки и эффективности очистки почками.

По мнению специалиста, качество работы мозга напрямую определяется тем, насколько спинномозговая жидкость очищена от токсичных элементов.

«Самая основная причина ухудшения деятельности головного мозга — отравление, острое или хроническое, головного мозга тем, чем дышит, пьет и питается человек. То есть интоксикация головного мозга — это основная причина нарушения его когнитивной деятельности», — заключил Хорошев.