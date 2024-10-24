Потребительская инфляция требует индексации пенсий выше 25 тысяч рублей

Цель индексации пенсий — защита пенсионеров от инфляции. Однако правительство ориентируется на уровень инфляции по экономике в целом, тогда как для пенсионеров более важным фактором является инфляция на потребительском рынке, заявила РИАМО к. э. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

Правительство России регулярно индексирует пенсии, и с 1 января 2025 года произойдет очередное повышение страховой пенсии до 24 000 рублей.

Потребительская инфляция в октябре 2024 года составила 8,52% в годовом выражении. Средняя страховая пенсия в 2024 году достигла 23 200 рублей, поэтому с учетом уровня потребительской инфляции логично было бы ее проиндексировать до 25 176 руб., отмечает эксперт.

«Соотнеся среднюю страховую пенсию с прожиточным минимумом пенсионера, можно увидеть, что в 2025 году она изменится не в пользу пенсионеров России. В 2024 году средняя страховая пенсия составляет 23 200 рублей, а прожиточный минимум пенсионера — 13 290 рублей. То есть средняя страховая пенсия превышает сейчас прожиточный минимум пенсионера в 1,75 раза. В 2025 году при средней страховой пенсии в 24 000 рублей и прожиточном минимуме пенсионера в 15 250 рублей это же соотношение составит всего лишь 1,57 раза», — приводит расчеты Сазанова.

Более полное представление о благосостоянии и доходах российских пенсионеров дает соотношение средней заработной платы и средней страховой пенсии, подчеркивает она.

Среднемесячная номинальная зарплата в России в 2024 году, по данным Росстата, составила 80 582 рубля (70 106 рублей чистыми). Средняя страховая пенсия в 2024 году составила 23 200 рублей, что составляет 33% от средней зарплаты после вычета подоходного налога.

«Необходимо довести средний уровень страховой пенсии в России до 50% от средней номинальной заработной платы (после налогообложения), что позволит действительно повысить уровень жизни российских пенсионеров», — резюмирует эксперт.