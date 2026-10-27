Посуда и товары для дома могут подорожать из-за маркировки: что ждет покупателей

Производителям посуды, кухонной утвари и предметов интерьера предстоит подготовиться к обязательной маркировке, которая начнет действовать с 1 апреля 2027 года. Новые требования потребуют дополнительных расходов на коды, оборудование и учет, поэтому давление на себестоимость продукции усилится. Однако эксперты, опрошенные РИАМО, не ожидают неизбежного массового скачка цен и предупреждают: последствия для покупателей будут зависеть от масштабов производства и конкуренции.

С 1 апреля 2027 года обязательная маркировка охватит широкий перечень товаров для дома и интерьера — от посуды и столовых приборов до изделий для уборки и декоративных предметов. Производителям и продавцам придется учитывать новые требования при выпуске и реализации продукции.

Экономист, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов отмечает, что расходы бизнеса и цены на полках необязательно изменятся одновременно: система вводится поэтапно, а для ранее произведенных товаров предусмотрены переходные сроки. При этом дополнительные затраты участников рынка могут создать предпосылки для подорожания отдельных категорий продукции.

Насколько могут подорожать посуда и предметы интерьера

Обязательная маркировка увеличит расходы производителей, однако назвать единый процент подорожания чашек, тарелок и предметов декора пока нельзя.

К. э. н., доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета Оксана Мощенко обращает внимание на стоимость самих кодов. Согласно приведенным ею расчетам, один код обойдется в 50 копеек без НДС, или 61 копейку с учетом НДС 22%. При выпуске 10 тыс. изделий только на коды потребуется 6,1 тыс. рублей.

Но это не все расходы. Производителям также придется учитывать затраты на оборудование, программное обеспечение и организацию учета. Для небольших предприятий, выпускающих ограниченные партии продукции, первоначальные вложения могут оказаться особенно ощутимыми.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев также считает, что внедрение новых систем контроля и учета способно временно увеличить себестоимость продукции и привести к некоторому росту розничных цен. Вместе с тем он отмечает, что в перспективе цифровизация учета может помочь бизнесу оптимизировать логистику, управление запасами и сократить потери.

Таким образом, риск подорожания существует, но он не означает, что вся посуда и товары для дома автоматически станут дороже на одну и ту же величину. Итоговая цена будет зависеть от масштаба производства, затрат на внедрение системы и готовности продавцов компенсировать часть расходов за счет собственной маржи.

Малые производители посуды рискуют потерять часть прибыли

Сильнее всего новые требования могут сказаться на небольших предприятиях, для которых расходы на подготовку к маркировке распределяются на сравнительно небольшой объем выпуска.

По словам Мощенко, при низкой рентабельности первоначальные вложения могут сократить прибыль производителя. Однако эксперт не считает уход малых предприятий с рынка неизбежным: часть расходов можно распределить на объем выпуска, а часть — компенсировать повышением эффективности производства.

Климов также обращает внимание на разницу между крупными и небольшими поставщиками. Большому производителю проще распределить затраты на обработку кодов и настройку учета между крупными партиями. Малому бизнесу приходится учитывать те же организационные задачи при меньшем количестве изделий.

При этом, подчеркивает эксперт, не все расходы обязательно будут переложены на покупателей. Магазины могут взять часть дополнительной нагрузки на себя, если повышение цен грозит потерей спроса.

Толкачев указывает и на возможные преимущества новых правил для малого и среднего бизнеса. По его мнению, обеление рынка способно ослабить конкуренцию со стороны нелегальных продавцов, которые могут демпинговать за счет несоблюдения требований. Цифровой учет также потенциально упрощает выход небольших производителей на крупные торговые площадки и в торговые сети.

Вместе с тем реальный эффект для каждого предприятия будет зависеть от затрат на внедрение системы, доступности поддержки и способности адаптировать бизнес-процессы.

Когда начнется маркировка, и что будет с товарами на складах

Переход на новые правила будет постепенным. По данным, приведенным Мощенко, регистрация участников рынка начинается 1 марта 2027 года, а обязательная маркировка — 1 апреля 2027 года.

Для ранее произведенных немаркированных товаров предусмотрен переходный период: их оборот допускается до 1 октября 2027 года. Это означает, что в первые месяцы после запуска системы на рынке могут одновременно присутствовать изделия, выпущенные по прежним правилам, и новая маркированная продукция.

Климов поясняет, что поэтому покупатель может увидеть в апреле ту же чашку по прежней цене — и это не будет противоречить новым требованиям. Расходы производителей и поставщиков необязательно немедленно отразятся на всех ценниках.

Для бизнеса переходный период дает возможность подготовить учет и организационные процессы. Для покупателей он означает, что не стоит ожидать одномоментного изменения стоимости всего ассортимента с первого дня апреля.

Стоит ли покупать товары для дома заранее

Пока нет оснований утверждать, что введение маркировки обязательно приведет к массовому подорожанию посуды и предметов интерьера. Однако дополнительные расходы производителей могут создать давление на цены в отдельных сегментах, особенно там, где небольшие партии и низкая рентабельность затрудняют компенсацию затрат.

Покупателям не стоит торопиться с крупными закупками только из-за предстоящих изменений. Разумнее сравнивать цены у разных продавцов, обращать внимание на скидки и покупать заранее лишь те вещи, которые действительно понадобятся в ближайшее время.

Для производителей же ключевая задача — подготовиться к новым правилам без лишних затрат и проверить, как расходы на маркировку повлияют на себестоимость и маржинальность.

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