Поставщик китайской техники подал в суд на угольный холдинг «Сибантрацит»

Компания «Открытые технологии» (Tapp Group) подала в Арбитражный суд Марий Эл (по месту регистрации) два иска на общую сумму 4,4 млрд рублей к дочерним структурам угольного холдинга «Сибантрацит», сообщает РБК .

Иски поданы из-за отказа оплачивать возведение промобъектов на разрезах «Восточный» и «Кийзасский».

Tapp Group сделала проекты для разреза «Восточный» 4 модулей гидросортировочного комплекса и строила один из них, для разреза «Кийзасский» построила участок переработки угля. В ходе возведения указанных объектов стоимость строительства увеличилась из-за корректировок объемов проводимых работ, что отмечено в заключенных допсоглашениях к договорам.

В Tapp Group утверждают, что заключенные договоренности за поставленное и смонтированное оборудование компания нарушила после смены собственника, это произошло в конце прошлого года.

Из-за отказа нового руководства компании оплачивать поставленное оборудование Tapp Group не может расплатиться с 15 производителями оборудования в КНР.