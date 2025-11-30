Поставки сладостей в РФ из Турции в октябре достигли рекордного максимума

В октябре поставки сладостей из Турции в Россию в годовом выражении увеличились почти на четверть, по большей части за счет роста импорта шоколада, сообщает РИА Новости .

По информации статслужбы Турции, в прошлом месяце страна экспортировала в РФ сладостей на 15,1 млн долларов, что на 19% превышает показатели сентября, и на 23% больше, чем год назад.

В итоге месячный объем покупок страной турецких сладостей достиг максимума за всю современную историю.

Больше всего Россия в октябре закупила шоколада и изделий из него — на 7,3 млн долларов. Мучных кондитерских изделий ввезли в страну на 5,2 млн долларов, а кондитерских изделий из сахара — на 2,7 млн долларов.

При этом в годовом выражении больше всего Турция увеличила экспорт шоколада — на 48%. Поставки мучного поднялись на 7%, а сладостей из сахара — на 4%.

Общие поставки сладостей в Россию по итогам 10 месяцев 2025 года достигли 109,1 млн долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года. В частности, шоколада ввезли в страну на 52 млн долларов, мучных изделий — на 37,7 млн долларов, кондитерской продукции из сахара — на 19,5 млн долларов.

