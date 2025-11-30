Поставки лапши из Южной Кореи в РФ в октябре повысились в 1,4 раза

В прошлом месяце поставки лапши из Южной Кореи в Россию увеличились в 1,4 раза. Они выросли до максимальных значений почти за 22 года, сообщает РИА Новости .

За октябрь в РФ было экспортировано этого товара почти на 5,1 млн долларов. В месячном выражении показатель повысился на 39,8%, а в годовом — на 40,4%. В итоге он достиг максимального месячного объема с весны 2004 года.

В основном в РФ отправляли лапшу быстрого приготовления, ее поставили на 5,03 млн долларов. Еще на 61 тыс. долларов страна закупила рисовую лапшу.

По итогам прошлого месяца Россия стала седьмой среди экспортеров лапши в Южной Корее. В топ-5 еще вошли Китай (37,6 млн долларов), США (23,3 млн долларов), Япония (8,02 млн долларов), Филиппины (6,4 млн долларов) и Великобритания (6 млн долларов).

Еще Москва приобрела у Сеула дамплинги на 141 тыс. долларов, что в 1,5 раза превышает показатели сентября, и на 14% больше, чем год назад. По итогам 10 месяцев текущего года поставки этого продукта уменьшились на треть — до 1,06 млн долларов.

Ранее поставки сладостей в РФ из Турции в октябре достигли рекордного максимума.

