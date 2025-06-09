После вмешательства бизнес-омбудсмена начато взыскание долга в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Оперативная помощь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области способствовала возбуждению исполнительного производства в интересах компании, столкнувшейся с бездействием службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
В ноябре 2024 года Арбитражный суд Самарской области вынес судебный приказ о взыскании с должника более 270 тыс. рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью. Исполнительный документ был направлен в Химкинский районный отдел судебных приставов, однако в течение 3 месяцев ведомство не вынесло ни одного из решений, предусмотренных ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Представители организации безуспешно пытались получить информацию о судьбе документа, а жалобы на бездействие приставов остались без ответа. В результате руководство организации обратилось за помощью к уполномоченному.
После направления обращения в адрес руководства ГУ ФССП России по Московской области исполнительное производство было возбуждено. Судебный пристав-исполнитель приступил к исполнению всех предусмотренных законом процедур взыскания задолженности.
Свои жалобы предприниматели могут направлять:
- почтой, по адресу: Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский г. о., Московская обл., 143082;
- электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;
- через контакт-центр уполномоченного по телефону: 8 (800) 550-63-53;
- или обратиться в общественную приемную уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области (контакты общественных приемных можно узнать на сайте).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.