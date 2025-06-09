После вмешательства бизнес-омбудсмена начато взыскание долга в Подмосковье

Оперативная помощь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области способствовала возбуждению исполнительного производства в интересах компании, столкнувшейся с бездействием службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Самарской области вынес судебный приказ о взыскании с должника более 270 тыс. рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью. Исполнительный документ был направлен в Химкинский районный отдел судебных приставов, однако в течение 3 месяцев ведомство не вынесло ни одного из решений, предусмотренных ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Представители организации безуспешно пытались получить информацию о судьбе документа, а жалобы на бездействие приставов остались без ответа. В результате руководство организации обратилось за помощью к уполномоченному.

После направления обращения в адрес руководства ГУ ФССП России по Московской области исполнительное производство было возбуждено. Судебный пристав-исполнитель приступил к исполнению всех предусмотренных законом процедур взыскания задолженности.

Свои жалобы предприниматели могут направлять:

почтой, по адресу: Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский г. о., Московская обл., 143082;

электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;

через контакт-центр уполномоченного по телефону: 8 (800) 550-63-53;

или обратиться в общественную приемную уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области (контакты общественных приемных можно узнать на сайте ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.