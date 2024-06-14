Эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов полагает, что из-за введения американских санкций против Национального клирингового центра и Мосбиржи в России может возникнуть нелегальный рынок валюты, сообщает Газета.ru .

По мнению специалиста, в дальнейшем из-за введенных рестрикций вся российская торговля евро и долларами уйдет на черный и внебиржевой рынки.

«Например, в ГУМе в 90-х ходили такие черные менялы по линиям и быстро обменивали доллары на рубли — в то время граждане хранили сбережения в долларах. Так вот: курс у этих менял часто был даже лучше, чем в обменниках, или по крайней мере отличался незначительно», — добавил Аитов.

Эксперт ТПП также отметил, что под влиянием новых антироссийских санкций в стране может «воспрянуть» черный рынок валюты. Подобный сценарий воплотится в жизнь, если в РФ появятся непредсказуемая сверхинфляция или ограничения на приобретение валюты гражданами.