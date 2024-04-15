После халвинга биткоина убытки майнеров оценили в 10 млрд долларов

Bloomberg: майнеры биткоина могут потерять 10 млрд долларов после халвинга

Аналитики считают, что запланированный на 19–20 апреля халвинг биткоина может привести к многомиллиардным потерям майнеров, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Халвингом называют запрограммированное снижение объема эмиссии новых монет, которое заложено в код биткоина. Потери средств могут достигнуть 10 млрд долларов.

Эксперты считают, что конкурентоспособность среди майнеров можно будет сохранить только с постоянным наращиванием инвестиций в оборудование.

Ранее сообщалось, что биткоин снизился до показателей марта 2024 года. После торгов 13 апреля, курс составил 61,59 доллара.