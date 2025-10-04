Пошлины США создали странную ситуацию в торговле кофе в Латинской Америке

Американские пошлины, введенные на кофе и говядину из Бразилии, создали нерациональную ситуацию, когда другие страны Латинской Америки поставляют больше подобной продукции в Штаты, но сами закупают ее на бразильском рынке, сообщает РИА Новости .

Как рассказал глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку, Штаты ввели пошлину в 50% на говядину из Бразилии, которая является ключевым экспортером.

«Это создает окно возможностей для третьих стран, например, для Мексики. Только вот при росте экспорта в США мексиканцам нужно импортировать на свой же рынок», — отметил Алмир Рибейру Америку.

Он добавил, что Бразилия уже увеличила поставки в Мексику. При этом такая же ситуация наблюдается на рынке кофе в США с Колумбией и Коста-Рикой.

По мнению специалиста, из-за больших американских пошлин на продукцию из Бразилии на рынке создается неопределенность и появляются возможности для разных поставщиков. Но у других стран у них такого объема продукции нет, поэтому они вынуждены закупать данные товары из Бразилии, чтобы наполнить собственные рынки. В сложившейся ситуации за все расплачиваются покупатели в Штатах.

Летом американский президент Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на бразильскую продукцию до 50%, а также ввел реестр из 700 исключений в стратегических секторах, это касается авиастроения, энергетики и частично сельского хозяйства.

