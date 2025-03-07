Порядка 8 млрд рублей выделят в Подмосковье на поддержку сельского хозяйства в 2025 году

Государственная программа «Сельское хозяйство Подмосковья» охватывает комплекс мер, направленных на модернизацию аграрного сектора региона. Ключевые цели программы — увеличение производства сельскохозяйственной продукции, улучшение инфраструктуры, поддержка предпринимателей и сельхозпроизводителей. Бюджетные ассигнования на 2025 год по госпрограмме запланированы в объеме 7,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Важное значение придается социальным аспектам, таким как развитие сельских территорий и повышение качества жизни местного населения. Программа предусматривает привлечение инвестиций для укрепления продовольственной безопасности и конкурентоспособности аграрного сектора Подмосковья.

Наибольший объем средств — 5,5 млрд рублей — предусмотрен на реализацию подпрограммы «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области». Средства будут направлены на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства картофеля и овощей, производства молока, а также овощей открытого и закрытого грунта. Кроме того, предусмотрены меры по возмещению затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, создание и модернизацию хранилищ.

Мероприятия подпрограммы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» нацелены на повышение интенсивности использования угодий и предотвращение вывода земель из сельскохозяйственного оборота. В 2025 году на их реализацию выделено 0,4 млрд рублей.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» ориентирована на улучшение жилищных условий, обновление инфраструктуры и повышение доступности торгового обслуживания на сельских территориях. Финансовое обеспечение подпрограммы в 2025 году составит 0,4 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.