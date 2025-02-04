Порядка 7 млрд рублей выдано предпринимателям Подмосковья в виде займов в 2024 году

В 2024 году федеральный и региональный фонды развития промышленности выдали предприятиям Московской области почти 7 млрд рублей льготных займов на реализацию инвестиционных проектов по развитию производств. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2024 году 35 промышленных предприятий получили льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности на общую сумму 6,8 млрд рублей. Эти средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов в промышленном секторе. С учетом собственных средств компаний общий объем инвестиций в эти проекты превысит 12 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе появится порядка 1 300 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

От ФРП РФ в 2024 году компании из Подмосковья получили 4,6 млрд рублей в виде льготных займов. Объем инвестиций в поддержанные проекты составил около 8 млрд рублей, будет создано почти 470 рабочих мест. Одним из получателей стала компания «ГрейтБилд» из Каширы, которая получила 675 млн рублей в виде займа на строительство производства по выпуску экологичной посуды и упаковки. Общие инвестиции в проект составляют 860 млн рублей, на предприятии создадут порядка 50 новых рабочих мест.

ФРП МО в 2024 году предоставил предприятиям займы на сумму почти 2,2 млрд рублей для реализации инвестпроектов в Подмосковье. Общая сумма инвестиций в них составляет более 4 млрд рублей, их реализация позволит создать свыше 800 рабочих мест. Так, например, получателем займа стала компания «Белтелекабель» из Воскресенска, которая планирует создать производство кабельной продукции. Размер займа составляет 150 млн рублей. Общие инвестиции в проект — почти 700 млн рублей, а количество создаваемых рабочих мест составит более 140.

Зампредседателя также напомнила, что ФРП МО в 2024 году выдал предпринимателям 56 грантов на общую сумму 486 млн рублей для компенсации затрат на проценты по кредитам, привлеченным для реализации импортозамещающих проектов.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.