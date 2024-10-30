Порядка 50 млрд рублей инвестиций сохранил бизнес при поддержке Подмосковья

Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья с начала 2024 года превысил 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Почти два года в Московской области работает система ЦУР „Бизнес“, аккумулирующая обращения предпринимателей по девяти каналам связи. Вопросы, требующие комплексной проработки, передаются в Штаб по защите бизнеса при Мининвесте. Так, с начала 2024 года специалисты получили более 180 таких вопросов, а экономический эффект от работы Штаба составил 2,1 млрд рублей. Это позволило сохранить 51,7 млрд рублей инвестиций в Московской области», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, с проблемой в части техприсоединения к сетям газораспределения по причине наличия дефицита пропускной способности газотранспортной системы в ЦУР «Бизнес» обратилась компания «ПК Печагин». Обращение было передано в Штаб, где совместно с Мособлгазом и администрацией г. о. Ступино был предложен альтернативный вариант обеспечения газоснабжения. В результате компания продолжит реализацию своего проекта по строительству производства майонеза и соусов в регионе.

Направить свое обращение в систему ЦУР «Бизнес» предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемную Правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.