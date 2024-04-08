Порядка 2,6 млрд рублей инвестировали в производство пленки в Подмосковье

Компания ООО «Флекс Филмс Рус», резидент ОЭЗ «Ступино Квадрат», завершила строительство и ввела в эксплуатацию еще одно производственное здание по выпуску пленки площадью 7 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составляют почти 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья .

«Это уже второй завод компании на территории ОЭЗ в г. о. Ступино. Первый работает с 2020 года. На новых мощностях предприятия, инвестиции в запуск которых составляют 2,57 млрд рублей, уже работает производство пленок для пищевой промышленности. Здесь будет создано 100 новых рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом объекте выпускают неориентированную полипропиленовую пленку (CPP) различных марок, в том числе металлизированные барьерные пленки, используемые в пищевой промышленности. Производственная мощность завода по выпуску СРР пленки составляет 18 тыс. тонн в год.

«Флекс Филмс Рус» входит в состав крупного международного холдинга Uflex Group — крупнейшей в Индии компании, работающей в более чем 140 странах. Uflex Group располагает большим выбором упаковочных продуктов всех размеров и типов для товаров повседневного спроса. Кроме того, занимается производством клеев и красок. Производственные площадки находятся в Индии, России, ОАЭ, Египте, Мексике, Нигерии и других странах. На российском рынке компания работает уже более 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.