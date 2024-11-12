Порядка 25 тыс тонн чая произвели предприятия Подмосковья в 2024 году

Подмосковье вышло в лидеры по производству черного и зеленого чая среди регионов Центрального федерального округа. Так, за 9 месяцев в области выпущено свыше 87% от общего объема. Темпы производства продолжают расти, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональные предприятия изготовили более 24,8 тыс. тонн данного вида продукции. Высоких результатов удалось достичь благодаря таким компаниям как «Май», фабрика «Ахмад ти» и ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика».

В линейке производителя фабрика «Ахмад ти» из городского округа Мытищи представлен как классический черный и зеленый чай, так и чай с яблоком и корицей, манго, малиной, лимоном, клубникой и смородиной. Фабрика оснащена современными линиями по фасовке, которые позволяют производить до 600 пакетиков в минуту и более 1 200 тонн чая ежемесячно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.