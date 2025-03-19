Порядка 2,5 тыс новых рабочих мест появятся в Солнечногорске

Государственный индустриальный парк «Есипово» расширят на 31 гектар. Объем инвестиций в реализацию нового проекта составит 1,4 млрд рублей. Завершение всех необходимых инженерных коммуникаций и дорожных работ запланировано до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Третью очередь индустриального парка обеспечат всей необходимой инфраструктурой, включая инженерные коммуникации, новые дороги и транспортные развязки, которыми смогут пользоваться и жители Подмосковья. Особое внимание уделят благоустройству территории. Специалисты создадут комфортные условия как для крупных производств, так и для малого и среднего бизнеса.

«Расширение индустриального парка «Есипово» не только создаст новые рабочие места, но и станет стимулом для экономического развития округа. Мы стремимся создать привлекательную среду для инвесторов и обеспечить жителей качественными рабочими местами», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

На сегодняшний день первые две очереди индустриального парка «Есипово», общей площадью 284 гектара, заполнены на 100%. Здесь реализуется 23 инвестиционных проекта. Также порядка 50 инвесторов выбрали готовые боксы цифрового промышленного коворкинга Industrial City для размещения своих производственных площадок.

«Площадь третьей очереди составит 31 гектар, а общая площадь всего индустриального парка „Есипово“ теперь превысит 313 гектаров. Инвестиции в реализацию нового проекта оцениваются в 1,4 млрд рублей. До конца 2025 года планируется провести все необходимые инженерные коммуникации и дороги. После запуска третьей очереди индустриального парка, там дополнительно будет создано не менее 2,5 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья. При этом инвестиции только потенциальных резидентов в создание новых предприятий оцениваются более чем в 6 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подобрать земельный участок в Московской области, в том числе в индустриальных парках, для реализации инвестиционных проектов можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.