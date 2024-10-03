Порядка 1,5 тыс рабочих мест создано в ОЭЗ Подмосковья в 2024 году

«Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысячи рабочих мест, из них 1 430 — в этом году. На сегодняшний день больше всего рабочих мест создано в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья — ОЭЗ «Дубна». На этой площадке работают 8385 специалистов, из них 1044 были трудоустроены в 2024 году», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.

На втором месте по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ «Исток» во Фрязине — здесь работают более 2 700 человек, из них порядка 240 — с этого года. На третьем месте ОЭЗ «Ступино Квадрат»: всего создано 1 660 рабочих мест, из них 116 — в этом году.

С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников — представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.