Половину призов на награждении лучших экспортеров ЦФО увезли компании Подмосковья

Победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» наградили на бизнес-форуме в Рязани. 22 из 47 наград получили предприятия из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экспортеры Подмосковья стали лучшими сразу в 6 номинациях премии. Победителями стали: ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» (производство протезов нижних конечностей), АО «Капитал-ПРОК» (торговля кормами для сельскохозяйственных животных), ООО «Вайлдберриз» (маркетплейс). Кроме того, победителем сразу в трех номинациях стала агропромышленная компания ООО «Торговая компания «Мираторг».

О деятельности ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», занявшей первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» среди МСП, рассказала собственник компании Яна Ермалюк.

«На сегодняшний день наше производство выпускает механические, пневматические, гидравлические коленные модули, углепластиковые стопы. Есть у нас и бионический протез руки. Осталось сделать электронный коленный модуль, и мы войдем в элиту передовых компаний, которые практически полностью закрывают все потребности пациентов любого возраста, любой активности», — отметила Ермалюк.

Компания, как и другие призеры из Подмосковья, внесла значительный вклад в экспортный потенциал региона. Все победители в ЦФО будут представлять свой регион и округ на всероссийском этапе, который пройдет в конце года.

Поддержку экспортерам Подмосковья оказывает фонд ВЭД Московской области. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Подробнее об этом можно узнать на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.