Половина самозанятых в России хочет остаться в своем статусе навсегда

Самозанятость все чаще рассматривается как долгосрочный формат работы: каждый второй готов оставаться в этом статусе бессрочно, рассказали РИАМО эксперты платформы для отношений с самозанятыми «Консоль».

По данным Федеральной налоговой службы, число самозанятых в России приблизилось к 15 млн человек, что на 27% больше, чем годом ранее.

«Консоль» провела исследование, чтобы узнать, как российские самозанятые воспринимают свой профессиональный статус. Опрос показал, что половина респондентов, работающих в статусе самозанятых (51%) рассматривает этот статус как полноценную альтернативу традиционному найму, но без офисных ограничений, фиксированного графика и жесткой привязки к одному работодателю. Треть (35%) рассматривают самозанятость как способ начать свой бизнес и со временем рассчитывают увеличить доход и обороты. Лишь для 12% опрошенных самозанятость — временный статус.

«Самозанятость перестает быть временной подработкой и превращается в самостоятельную экономическую модель: люди начинают ценить контроль над своей занятостью и доходами, а бизнес все чаще выбирает гибкую структуру команд. Популярность этого формата будет только расти, особенно в сферах, где важны скорость, независимость и возможность масштабироваться без лишней бюрократии», — заявил руководитель проектов развития платформы «Консоль» Александр Авдеев.

Опрос также показал, что каждый второй участник опроса (48%) готов оставаться в этом статусе навсегда, указывая на стабильность и уверенность в своем деле. Еще 17% планируют перейти из самозанятости в ИП или открыть полноценный бизнес по мере роста оборотов. 31% рассматривает такой формат только на ближайшие несколько лет, считая, что для долгосрочной карьеры он недостаточно серьезен. И лишь 4% заявили, что хотели бы вернуться в найм.

