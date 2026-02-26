Политолог заявил о скрытом возвращении западного бизнеса в Россию

Политолог Дмитрий Цветков заявил, что западные компании продолжают поддерживать бизнес в России и готовят почву для возвращения, несмотря на санкции, сообщает RuNews24.ru .

Датская Rockwool, чьи заводы в январе 2026 года перешли под внешнее управление, перечислила 600 млн рублей в Общероссийский народный фронт на поддержку участников СВО и их семей. В компании также заявили о намерении возобновить сотрудничество с ВПК РФ, приостановленное в 2022 году.

Член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Цветков отметил, что это часть системной стратегии. По его словам, западные корпорации с крупными активами стремятся сохранить позиции на российском рынке и демонстрируют готовность участвовать в значимых для страны инициативах.

Похожий пример — производитель алюминиевых банок «Кэн-пак», контролирующий до 35% рынка. В феврале компания направила 500 млн рублей в фонд «Народный фронт. Все для Победы».

Новый гендиректор Владислав Демидов заявил: «Так как предыдущим акционером была польская компания, она поддержку не оказывала. А мы вышли с этой инициативой, и коллектив ее поддержал».

Поставки оборудования для управления дронами в Россию продолжает американская Ubiquiti — их объем вырос на 66%. Итальянская Ariston и немецкая Metro Cash & Carry также сохраняют присутствие.

Кроме того, Microsoft, Apple, Sony, Prada, Fendi, L’Oreal и другие регистрируют товарные знаки в Роспатенте.

«Западные корпорации готовы терпеть убытки от санкционной риторики дома, но не готовы терять прибыль в России», — подытожил Цветков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.