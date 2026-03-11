Политолог Самонкин допустил пересмотр досрочных пенсий

В России обсуждают корректировку пенсионной системы, включая пересмотр досрочного выхода на пенсию и меры по продлению трудовой занятости пожилых граждан, сообщает АБН24 .

Власти рассматривают дополнительные механизмы, которые должны стимулировать россиян дольше оставаться на рынке труда. Речь идет о создании условий, при которых продолжение работы после достижения пенсионного возраста станет экономически выгодным и востребованным.

«Для этого потребуется более широкий пересмотр подхода к рынку труда. Государству необходимо создавать условия, при которых пожилой человек будет заинтересован в продолжении профессиональной деятельности. В качестве примера можно привести врачей и педагогов – профессии, которые остаются востребованными вне зависимости от возраста и стажа. В таких случаях человек может одновременно получать пенсию и продолжать работать, что уже допускается действующим законодательством», — пояснил политолог Юрий Самонкин.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется самозанятым и работающим по гражданско-правовым договорам.

«Значительная часть таких работников не делает регулярных отчислений в государственные фонды, что в будущем может привести к трудностям с получением полноценной пенсии. Поэтому реформирование рынка самозанятости и стимулирование легальных отчислений также рассматривается как важный элемент будущей пенсионной политики», — подчеркнул Самонкин.

