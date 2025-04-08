Политолог Матюшенков: политика Трампа усложнила мировые экономические процессы

Торговая политика президента США Дональда Трампа представляет собой новый подход к мировой торговле. Американский лидер полагает, что повышение тарифов и пошлин позволит США восстановить внутреннее производство и привлечь в экономику Штатов более 6 трлн долларов инвестиций, но это не совсем так, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

«Полагая, что экономика Америки страдает от ограничений, введенных другими странами в отношении США, Трамп забывает, что от новых тарифов пострадают именно американские предприниматели. Это связано с тем, что повышение тарифов неизбежно повлечет за собой увеличение стоимости товаров», — объясняет Матюшенков.

Он подчеркнул, что американская экономика является важной составляющей общемировой экономической системы, и изменения в ней затрагивают множество других стран. Решение Трампа повлияет на снижение товарооборота между Штатами и государствами, в отношении которых он ввел санкции. А ведь есть еще и ВТО, перед которой у США, как ее члена, тоже есть ряд обязательств.

По словам политолога, реакция иностранных государств была достаточно предсказуема: требования Трампа о взаимном снятии ограничений и барьеров очень сильно напоминают шантаж, который многие не готовы терпеть. Канада и Китай уже пригрозили ответить контрмерами, Австралия планирует укреплять связи со странами Индо-Тихоокеанского региона, а Евросоюз вынужден прорабатывать ответные меры.

«Впрочем, есть и те, кто от этого выиграл. Для Новой Зеландии минимальный тариф в 10% станет преимуществом в торговле с США по сравнению с конкурентами, что стимулирует рост ее экономики», — отметил эксперт.

Радикальная позиция Трампа по увеличению тарифов усложнила взаимодействие американской администрации с мировым сообществом. Говорить о начале новой торговой войны, конечно, рано, но предпосылки к этому однозначно заложены, заключил Матюшенков.