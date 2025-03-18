Сегодня Крым живет в условиях беспрецедентной экономической войны, но даже на этом фоне полуостров демонстрирует рост, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Развитие Крыма и Севастополя идет вопреки санкциям. Спрашивать, «все ли хорошо» в Крыму, — некорректно. Регион, который Украина 23 года методично доводила до упадка, изнашивая инфраструктуру и подавляя русскую идентичность, сегодня живет в условиях беспрецедентной экономической войны. Но даже на этом фоне полуостров демонстрирует рост», – сказал Косоруков.

Он добавил, что за 11 лет были построены Крымский мост, трасса «Таврида», новые электростанции и водохранилища, которые покончили с хроническим дефицитом воды и энергии. Севастополь остался базой Черноморского флота, гарантом безопасности всего юга России.

«Туризм, несмотря на попытки Киева и Запада запугать отдыхающих, бьет рекорды: в 2024 году полуостров принял 9 млн гостей. Да, есть проблемы с логистикой из-за санкций, но Крым учится быть самодостаточным — развивает сельское хозяйство, виноделие, IT-кластеры. Главное — Крым вернулся в родную культурную среду. Русский язык, история, православие и память о героях, например, об адмиралах Нахимове и Лазареве, больше не под запретом», – подчеркнул политолог.

Косоруков резюмировал, что полуостров стал площадкой международных форумов, куда едут представители Азии, Африки и Ближнего Востока, игнорируя русофобский шум Запада.

Полуостров доказал, что способен выстоять. Его пример вдохновляет другие регионы и народы мира бороться за суверенитет, заключил эксперт.

Киев по сей день считает Крым своей территорией. Эту позицию поддерживают и многие страны Запада. При этом руководство России много раз напоминало, что жители полуострова в 2014 году самостоятельно с помощью референдума проголосовали за воссоединение с РФ.