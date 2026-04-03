Покупка «Ситимобила»: сможет ли Wildberries снизить цены на такси

Покупка Wildberries агрегаторов «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» может привести к долгожданному снижению цен на такси для пассажиров, сообщил РИАМО руководитель PR-агентства Modifiers Антон Утехин.

По словам эксперта, в российском обществе давно созрел запрос на появление сильной альтернативы доминирующему игроку — «Яндекс.Такси». Периоды снегопадов, ливней или часов пик регулярно вызывают шквал жалоб пользователей в соцсетях на резкий рост тарифов, что доказывает высокую потребность аудитории в конкуренции.

«Новости о выходе Wildberries в сегмент такси воспринимаются позитивно — у аудитории есть ожидание, что появится реальная конкуренция, а это, в свою очередь, приведет к снижению цен для потребителя», — отметил Утехин.

Эксперт подчеркивает, что конкурировать с «Яндексом» крайне сложно, но у маркетплейса есть необходимые для этого ресурсы. По мнению аналитика, успех проекта зависит от решения двух ключевых задач.

«Wildberries — один из немногих игроков, у которого есть ресурсы и маркетинговые бюджеты, чтобы попробовать изменить ситуацию. С одной стороны, им важно заинтересовать водителей, чтобы они работали на их сервис, а с другой стороны, дать привлекательные цены для конечных потребителей. Если WB сможет решить эти две задачи, то у них может получиться завоевать весомую долю рынка», — резюмировал руководитель PR-агентства Modifiers.

Ранее РБК сообщил, что группа Wildberries & Russ купила «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф».

