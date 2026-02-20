Покупатели смогут подтверждать возраст с помощью MAX с 1 сентября

С осени граждане при покупке товаров в магазинах смогут подтверждать возраст через мессенджер MAX, сообщает ТАСС .

Кроме того, покупатели смогут с помощью платформы предъявлять данные, подтверждающие право на льготы, а также сведения об участии в программах лояльности торговых сетей.

В Минпромторге РФ отметили, что уже подписано соответствующее постановление, согласно которому продавцы обязаны будут принимать такие сведения. Также они должны будут обеспечить техническую базу для проверки информации.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. При этом покупатели по-прежнему смогут выбирать способ подтверждения возраста, к примеру, использовать бумажные документы и т. д.

В ведомстве добавили, что российская торговая отрасль сегодня очень быстро интегрирует высокотехнологичные решения, в числе которых и возможности мессенджера MAX.

Ранее стало известно, что удаленщиков могут вернуть в офисы из-за блокировки Telegram в России. Это связано с тем, что Роскомнадзор изменил настройки технических средств противодействия угрозам.

