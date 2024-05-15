Показатели соцэкономразвития Подмосковья по итогам I кв 2024 г сохранили рост

Промышленность — один из ключевых секторов развития экономики Московской области. Она составляет 21,7% экономики региона, обрабатывающие производства — 19%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Согласно показателям социально-экономического развития области, в I квартале 2024 года индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 116,6%. По этому показателю область заняла 4-е место среди регионов РФ. Промышленные предприятия региона отгрузили товаров собственного производства на сумму 1,4 трлн рублей, что на 20,3% выше соответствующего уровня 2023 года.

Динамика добывающего сектора составила +23,8%, обрабатывающих производств — +18,4%, производственной деятельности по обеспечению электрической энергией и паром — +2%, водоснабжения и утилизации отходов — +10,7%.

В обрабатывающих отраслях наиболее высокие темпы роста наблюдались в производствах: компьютеров, электронных и оптических изделий (+55,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+39,4%), машин и оборудования (+28,7%), готовых металлических изделий (+25,6%), пищевых продуктов (+12,6%), лекарственных средств и медицинских материалов (+12,4%), химических веществ и продуктов (+10,7%).

За январь–март текущего года перевезено 12 млн тонн грузов, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Грузооборот составил 3,3 млрд тонно-километров, рост на 10,3%.

Пассажирооборот автобусов (маршрутных таксомоторов) составил 2,4 млрд пассажиро-километров, рост на 22,3% к соответствующему уровню прошлого года. Число перевезенных пассажиров выросло по сравнению с аналогичным уровнем 2023 года на 18,7% и приблизилось к 170 млн человек.

Оборот розничной торговли сохранил двузначные темпы роста. Показатель достиг 990 млрд рублей, что на 13,1% выше квартальных значений 2023 года. Наблюдается рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, в том числе: продовольственными товарами — на 7,9%; непродовольственными товарами — на 18,2%.

Платные услуги населению выросли на 2% и превысили 219 млрд рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе–феврале 2024 года (по последней оперативной информации) составила 87,8 тыс. рублей или 120,9% к уровню января-февраля 2023 года.

На конец марта 2024 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% к численности рабочей силы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.