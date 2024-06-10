Показатель МРОТ в России с 2025 года составит более 22 тыс рублей в месяц

Такая задача перед правительством была поставлена в рамках оперативного исполнения поручений главы государства Владимира Путина, данных на ПМЭФ-2024.

С 2025 года МРОТ будет равняться примерно половине медианной заработной платы, которую получает большинство занятых россиян. Данный показатель увеличится на 15% — до более чем 22 тыс. рублей в месяц. К 2030 году размер МРОТ вырастет до 35 тыс. рублей.

Контроль за выполнением поставленной задачи возложен на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Поправки в российское законодательство необходимо подготовить в кратчайшие сроки.