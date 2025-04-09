Пойдут в БРИКС: какая судьба ждет страны, попавшие под заградительные тарифы США

Страны, против которых американский президент Дональд Трамп ввел заградительные тарифы, скорее всего, будут интегрироваться в ускоренном темпе в структуры БРИКС, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Сейчас очень много говорят о тарифах, которые вводятся против Китая, против Евросоюза. Но обратите внимание: тарифы для тех стран, куда очень активно выводилось производство из Америки в конце 90-х — нулевых годах — это очень высокие тарифы, выше 30%. Это такие государства, как Камбоджа, Вьетнам, другие страны Юго-Восточной Азии. Будут искать способы выживания в новых условиях. Да, скорее всего, они будут интегрироваться в ускоренном темпе в структуры БРИКС. Им больше некуда деваться», — сказал Сипров.

Он предложил вспомнить такие популярные американские бренды одежды, аксессуаров, как Timberland, Samsonite, Nike, New Balance.

«Эта продукция производится в странах Юго-Восточной Азии — и, кстати, отнюдь не в Китае. И вот для этих стран были введены очень-очень высокие тарифы. Естественно, эти страны в силу того, что они не обладают достаточными политическими и военными ресурсами, вынуждены принять вот эти решения новой вашингтонской администрации как данность», — констатировал политолог.

Сипров обратил внимание на то, что достаточно высокие пошлины введены для таких стран, которые находятся в политической зависимости от США. Например, это Южная Корея и Япония.

«Это все-таки достаточно крупные экономики, они входят в первую десятку мировых. И мы тоже не видим никакой негативной реакции c их стороны. Эти страны фактически находятся под американской оккупацией: и в Сеуле, и в Токио любые решения американской администрации примут безропотно», — резюмировал эксперт.