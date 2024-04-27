В первом квартале 2024 года россияне, осуществлявшие покупки в выходные дни, в основном тратили деньги в супермаркетах. На них пришелся 71% банковских платежей, сообщает Газета.ru со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

За основу исследования взяли анализ операций на картах клиентов. Аналитики выяснили, что средний чек на один поход в супермаркет составил 870 рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Примечательно, что мужчины тратят в таких магазинах больше, чем женщины — 910 рублей против 827 рублей.

Каждый пятый платеж (22%) россиян в уикэнд приходился на кафе и рестораны. Также стоит отметить, что граждане стали тратить намного меньше денег на трапезы вне дома — 1 054 рубля (-29% по сравнению с январем-мартом 2023 года).

Кроме того, в выходные россияне тратили деньги на обновление гардероба (4% всех платежей). Средний чек на такие покупки составил 6 064 рубля.