16 апреля подвели итоги всероссийской ресторанной премии Wheretoeat. В пятерку лучших вошли сразу четыре столичных заведения, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Впервые церемония вручения состоялась в столице, мероприятие проходило при поддержке правительства Москвы.

«Москва — один из гастрономических центров России. Здесь представлен широкий выбор кухонь и концепций на любой вкус. При этом отрасль постоянно развивается. За последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. Качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира», — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По результатам премии, в номинации «Лучший ресторан России» победили сразу два претендента — столичный Savva и петербургский Bourgeois Bohemians.

На второй строчке рейтинга — московский AVA, на четвертой — Olluco, на пятой — Loona. Всего в топ-100 вошли 36 городских заведений.

Шеф-поваром года признан Георгий Троян (La Pigeon, «Северяне»). Ресторатор года — основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский. Официант года — работник ресторана «Белуга» Даниил Ксенофонтов.

Особый приз «За вклад в развитие ресторанной индустрии страны» вручили московскому ресторатору Аркадию Новикову.

В дополнительном конкурсе «Лучший завтрак» второе место занял шеф-повар Lark Cafe Юрий Голоперов, а третье — шеф-повар «Матрешки» Сергей Мамонтов.

Отмечено, что 84 процента потребляемых в Москве продуктов питания — отечественные. За последнее десятилетие этот показатель вырос на 15 процентных пунктов. Продовольственные товары поставляются более чем из 80 регионов России. Найти их можно как на региональных ярмарках и тематических фестивалях, так и в меню популярных у горожан и туристов ресторанов.

Премию Wheretoeat в 2013 году учредила ассоциация российских гастрономических журналистов. В этом году в ней приняли участие больше трех тысяч заведений разных городов страны. Лучших голосованием определили эксперты: владельцы ресторанов, отельеры, шеф-повара, предприниматели, журналисты, блогеры.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.



«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.