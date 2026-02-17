Подработка на Масленицу: россияне стали чаще устраиваться блинопеками

Отклики на вакансии блинопека выросли более чем в 2 раза перед Масленицей

В России наблюдается сезонный рост интереса к подработке в сфере общественного питания в преддверии масленичной недели. За первые 1,5 месяца 2026 года число откликов на предложения о подработке блинопеком выросло более чем в 2 раза (+115%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобный рост характерен именно для предпраздничного периода и во многом связан с масленичным ажиотажем, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Подработка» и сети ресторанов «Теремок».

Как изменился спрос на вакансии в сфере общепита

В целом по России за указанный период количество предложений частичной занятости в сфере общепита увеличилось на 69% по сравнению с прошлым годом. Заметно выросло количество предложений на позиции повара (+17%), повара-кассира (+10%).

В Москве блинопеки могут рассчитывать на вознаграждение порядка 3 500 рублей за смену. За 15 смен вознаграждение может доходить до 52 500 руб./мес. при частичной занятости. Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя.

Корпоративные данные показывают более ровную динамику спроса на подработку в течение года. В сети ресторанов «Теремок» отмечают, что в 2025 году количество заявок на работу и подработку в сети выросло на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. При этом гибкий график преимущественно выбирают школьники и студенты, тогда как кандидаты старше 30 лет чаще ориентируются на классические сменные форматы 2/2 или 3/3. Одновременно усиливается интерес к дополнительным сменам в формате подработки среди старших возрастных групп, которые ценят стабильность, понятные условия и прозрачную оплату труда.

Самые востребованные позиции на Масленицу

Масленичная неделя для ресторанного сегмента является одним из наиболее интенсивных периодов. По оценкам компании, в это время наиболее востребованы исполнители на позициях повара-кассира и блинопека, поскольку именно эти роли обеспечивают бесперебойную работу ресторанов в период повышенного гостевого потока и высокого спроса на ключевые блюда меню.

«Масленица для нас — традиционно высокий сезон. В этот период существенно увеличивается поток гостей, а вместе с ним возрастает потребность в специалистах ключевых производственных ролей. При этом профильный опыт не является обязательным: наибольшее значение имеют внимательность, ответственность, готовность работать в динамичном темпе и интерес к процессу приготовления», — отметила заместитель начальника отдела по работе с персоналом Анна Бендерская.

Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин подчеркнул, что сфера общественного питания стабильно остается одним из крупнейших сегментов временной занятости. Формат подработки за счет гибких графиков и возможности оперативно выходить на смены привлекает широкую аудиторию исполнителей — от студентов до взрослых, рассматривающих дополнительные источники дохода.

«В периоды повышенных нагрузок на бизнес у исполнителей появляется больше возможностей подзаработать на дополнительных сменах — этим и объясняется выраженный сезонный интерес к подработке в общепите во время масленицы и других праздников», — заявил Яськин.

