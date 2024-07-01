Подмосковным УФАС выявлены признаки сговора на торгах по благоустройству

Московским областным УФАС России в отношении ООО «СтройСпецСила», АО «САХ района Новокосино» и ООО «Технический центр на Суздальской» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Орехово-Зуевского округа, администрации г. о. Балашиха, администрации г. о. Реутов и МБУ «Благоустройство-Балашиха», сообщает пресс-служба ведомства.

В управление поступило обращение юридического лица, указывающее на признаки картельного соглашения между участниками электронных конкурсов на комплексное благоустройство дворовых территорий, устройство транспортной развязки, выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия для нужд МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Орехово-Зуевского округа, администрации г. о. Балашиха, администрации г. о. Реутов и МБУ «Благоустройство-Балашиха».

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 338 млн рублей.

В связи с тем, что ООО «СтройСпецСила», АО «САХ района Новокосино» и ООО «Технический центр на Суздальской заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Подмосковье также работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.