Подмосковным компаниям возместили затраты на создание инженерной инфраструктуры

Еще 6 промышленных предприятий Московской области стали получателями субсидии в рамках возмещения затрат, понесенных на создание инженерной инфраструктуры. Средства были распределены в рамках второго в 2024 году отбора на получение этой поддержки. Первый отбор был проведен мае этого года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Почти 645 млн рублей было распределено между победителями второго отбора по получению субсидий на возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры. Получателями стали 6 промышленных предприятий Подмосковья. Всего в этом году в рамках данной меры поддержки было распределено более 956 млн рублей, которые получили 10 компаний. На текущий момент отборы завершены, средства доведены до победителей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, одним из получателей субсидии стала компания «Инфаприм» из округа Истра, которая занимается производством заменителей грудного молока, энтерального питания для детей и взрослых. Компании были возмещены затраты на строительство локальных очистных сооружений.

Объем предоставленной поддержки составил 100 млн рублей. Аналогичную сумму получила компания «Энергетик» из округа Электросталь, занимающаяся производством мебели для ванных комнат и сопутствующих товаров. Компании были возмещены затраты на создание и технологическое присоединение сетей водоснабжения и водоотведения.

Субсидии предоставляются промышленным предприятиям Подмосковья в рамках возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, на технологическое присоединение к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций. Максимальный размер субсидии — до 80 млн рублей при инвестициях от 100 млн рублей, до 100 млн рублей при инвестировании от 1 млрд рублей и до 200 млн рублей при инвестициях от 5 млрд рублей. Для проектов, реализуемых в отдаленных округах Подмосковья, максимальный размер субсидии увеличен.

Подробнее об этой региональной программе поддержки развития промышленности можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.