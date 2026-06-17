Подмосковным аграриям расскажут о выходе на рынки Индии и Турции

Серия вебинаров Российского экспортного центра пройдет с 18 по 23 июня для производителей АПК Подмосковья. Эксперты разберут вопросы поиска партнеров, логистики, платежей и сертификации при выходе на рынки Индии, Азербайджана, Беларуси и Турции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производители агропромышленной продукции Московской области смогут изучить перспективные зарубежные направления и выстроить стратегию экспорта. Специалисты РЭЦ расскажут, как находить надежных контрагентов, организовывать поставки и соблюдать требования к продукции в странах-партнерах.

18 июня с 10:00 до 11:30 состоится вебинар «Поиск и верификация потенциальных партнеров в Индии». Участникам объяснят особенности местной системы дистрибуции, методы оценки надежности контрагентов и типичные ошибки при выходе на индийский рынок. 19 июня пройдет встреча «Азербайджан: логистика и платежи без рисков», где разберут логистические коридоры, сроки поставок и практику трансграничных переводов с анализом реальных кейсов.

22 июня эксперты проведут консультацию по выходу на рынок Республики Беларусь. Специалисты представят структуру импорта, перспективные ниши для российских товаров и требования к сертификации, маркировке и упаковке. 23 июня запланирован вебинар об экспорте продукции АПК в Турцию и подготовке к выставке World Food Istanbul 2026. Участникам расскажут о востребованных категориях товаров, инструментах продвижения и ключевых отраслевых мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.