Контракт, заключенный между компаниями, предусматривает изготовление и поставку 20 современных поездов «Минск-2024» до конца 2025 года. Новые вагоны будут сформированы в четыре состава, которые, как ожидается, уже в начале следующего года выйдут на линии минской подземки.

Этот контракт является продолжением успешного сотрудничества, начатого ранее, когда «Метровагонмаш» поставил в Беларусь 28 вагонов метро новой модификации, успешно эксплуатирующихся на Зеленолужской линии с конца 2024 года.

При разработке и изготовлении поездов «Минск-2024» учитывались требования заказчика, в частности использование комплектующих белорусского производства, что подчеркивает стремление к локализации и развитию промышленного сотрудничества между Россией и Белоруссией.

Вагоны оборудованы расширенными дверными проемами и сквозными межвагонными переходами. В салоне установлены эргономичные сидения, современные системы адаптивного освещения, обеспечения микроклимата с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, информирования пассажиров, USB-розетки для зарядки гаджетов. Головные вагоны новых составов имеют места для маломобильных пассажиров и детских колясок.

Подвижной состав обеспечен надежной шумо- и теплоизоляцией, современными асинхронными тяговыми электродвигателями российского производства. В экстерьере использован уникальный дизайн и фирменные цвета Минского метрополитена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.