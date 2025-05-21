Подмосковный завод по выпуску измерительных приборов повысит производительность

На предприятии «НПО ТЕХНО-АС» прошло стартовое совещание в рамках федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковная компания «НПО ТЕХНО-АС» расположена в городском округе Коломна. Предприятие является разработчиком и производителем контрольно-измерительных приборов.

В качестве пилотного участка для реализации мероприятий проекта «Производительность труда» компания выбрала процесс «оптимизация производства трассотечеискателей». Главная цель реализации проекта на данном участке — автоматизация операций в потоке.

Поддержку предприятию в рамках внедрения решений, направленных на повышение производительности труда, будут оказывать специалисты Регионального центра компетенций Московской области. Так, команда проекта планирует сократить время протекания процесса на 20%, увеличить выработку на 20%, уменьшить незавершенное производство до 20%.

Группа компаний «ТЕХНО-АС» работает с 1992 года. Компания занимается разработкой и производством различных приборов неразрушающего контроля.

Основными направлениями работы предприятия является производство трассопоискового оборудования, приборов измерения температуры и влажности, а также производство электротехнических автолабораторий. Продукция предприятия применяется в пищевой отрасли, энергетике, строительстве, промышленности и ЖКХ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.