Подмосковный завод по производству косметики увеличит выпуск продукции в 2 раза

Высокотехнологичный завод «Биофармлаб», расположенный на территории особой экономической зоны «Дубна», в два раза увеличит производство косметических средств за счет строительства третьей очереди завода. В год предприятие сможет выпускать 36 млн единиц продукции. Об этом сообщает пресс-служба Мининвестиции Подмосковья.

«Сейчас компания в месяц производит 1,5 млн косметических средств. После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки, строительство которой завершится в I квартале 2025 года, компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции до 3 млн единиц. Расширение завода позволит создать еще 100 рабочих мест для жителей Подмосковья. Предприятие поставляет свою продукцию не только по всей России, но и экспортирует в 19 стран мира, включая Китай, Вьетнам, Монголию, страны СНГ. В прошлом году бренд также вышел на арабский регион — ОАЭ, Катар, Ирак», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания производит продукцию под торговыми марками AEVIT, Sebocelin, «Лошадиная сила», Vegan up и др. Всего более 500 видов: средства для базового увлажняющего ухода, антивозрастные кремы, продукция для волос и многое другое. Предприятие отвечает международным стандартам GMP.

Расширение мощностей позволит увеличить матрицы и объемы выпускаемых линеек. Так, например, под брендом AEVIT (косметика с витаминами A и Е) количество позиций вырастет на 20%, на полках крупного ритейла появятся продукты в новых востребованных сегментах ухода этой торговой марки — дезодорирующие и солнцезащитные средства и уход за ногтями.

«На каждом этапе разработки продукт проходит соответствующие испытания: физико-химические, органолептические, микробиологические, потребительские, а также тесты на стабильность, совместимость с упаковкой, логистические, клинические испытания эффективности и безопасности. Только продукт, при разработке которого учтены все требования к качеству и безопасности, успешно прошедший все испытания, допускается к серийному производству и выводу на рынок», — отметил директор завода «Биофармлаб» Иван Дымчук.

На сегодняшний день свою продукцию компания производит на заводе площадью 4,5 тыс. кв. м. На предприятии работают высококвалифицированные специалисты — химики, лаборанты, технологи косметического производства, специалисты контроля качества косметической продукции, операторы производственных линий и наладчики технологичного оборудования. После запуска третьей очереди завода площадью 5,6 тыс. кв. м «Биофармлаб» планирует запустить также производство БАДов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.