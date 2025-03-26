Подмосковный застройщик промнедвижимости запустил программу для предприятий БРИКС

Для стран, входящих в БРИКС, ХСА (Холдинг Строительный Альянс) совместно с союзом промышленников и предпринимателей «Иволга» разработал партнерскую программу по локализации промышленных предприятий из стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа позволит компаниям из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки упростить локализацию предприятий на территории промышленных парков Industrial City по упрощенной системе.

«Мы видим большой потенциал в развитии сотрудничества в сфере промышленного производства в России с компаниями из стран БРИКС. Собственная программа Industrial City и Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» позволяет локализовать бизнес в Подмосковье и запустить производство в короткий срок благодаря уже созданной промышленной инфраструктуре», — рассказал партнер ХСА, заместитель председателя союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

В рамках программы предусмотрен финансовый, юридический и кадровый консалтинг, а также содействие в реализации готовой продукции. Для размещения производственных площадей компаниям предлагаются полностью готовые помещения на территории цифрового промышленного коворкинга Industrial City в индустриальных парках «Есипово» и «Сынково», а также на территории комплекса «Industrial City Коледино».

Подобрать площадку в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map, которая создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.