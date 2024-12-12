Подмосковный производитель выпустил около 4 тыс тонн косметики в 2024 году

Подмосковный производитель косметических средств, компания «Аравия», с начала 2024 года выпустил почти 4 тысячи тонн продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии в подмосковном Протвино компания выпускает более 500 позиций уходовых средств для лица, тела и волос, а также профессиональные косметические средства, которые используются в салонах красоты по всей Росси и за ее пределами.

«С начала 2024 года компания «Аравия» выпустила более 22 млн единиц косметических средств. После ввода в эксплуатацию нового производственно-складского комплекса, планируется увеличить объем выпускаемой продукции. Компания уже завершила строительство первой очереди комплекса площадью более 9 тысяч кв. м и приступила к строительству второй очереди. Площадь этого корпуса составит около 10 тысяч кв. метров. Проект, инвестиции в который составят порядка 900 млн рублей, будет реализован на участке, полученном по региональной программе импортозамещения в аренду за 1 рубль в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В первой половине 2025 года команда разработчиков копании «Аравия» будет работать над широким спектром продуктов, в том числе над новыми сложными, наукоемкими продуктами для ухода за лицом, волосами и телом.

«Мы начинали как производители профессиональной косметики. Наши первые продукты разрабатывались исключительно для косметологических кабинетов. Сейчас мы производим широкую линейку косметических средств, которые можно использовать и в домашних условиях. На сегодняшний день в год мы разрабатываем и производим около 50-60 новых продуктов, в дальнейшем планируем увеличить этот объем, как минимум, до 100 разработок. Запуск новых производственных площадок позволит ускорить достижение этой цели», — отметил генеральный директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Одна из последних разработок этого года — многофункциональный тоник для лица, разработанный на основе хлорноватистой кислоты. В ходе разработок была получена устойчивая молекулярная формула хлорноватистой кислоты, которая стабилизирована строго определенным значением pH и наличием ряда электролитов. Полученный продукт уменьшает зуд и шелушение, а также ускоряет заживление кожи после косметических процедур.

«Мы разработали не только рецептуру этого косметического средства, но спроектировали и запустили в работу специальное оборудование, позволяющие исключить взаимодействие хлорноватистой кислоты с металлическими поверхностями оборудования. Важнейшим событием следующего года станет выпуск шести уникальных активных комплексов ARAVIA complex, направленных на восстановление кожного микробиома, увлажнение, омоложение, устранение отеков, защитные и противовоспалительные свойства, а также борьбу с акне. В составе этих продуктов мы соединили российские натуральные экстракты и наиболее действенные, что немаловажно, научно обоснованные активные компоненты. В дальнейшем они смогут использоваться не только нашей компанией, но и другими косметическими производителями, став достойной альтернативой импортных компонентов», — подчеркнула руководитель разработок компании «Аравия» Римма Желубенкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.