Подмосковный производитель увеличит объем экспорт мяса птицы в Саудовскую Аравию

Крупнейший в Подмосковье производитель мяса и мясных продуктов группа «Черкизово» планирует увеличить экспорт продукции в Саудовскую Аравию. Компания приняла участие в деловой миссии российских экспортеров в сфере АПК, организованной Минсельхозом РФ и ФГБУ «Агроэкспорт», на площадке международной выставки Saudi HoReCa 2024, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В настоящее время Группа «Черкизово» поставляет филе грудки цыплят-бройлеров мясоперерабатывающим предприятиям Королевства. В этом году объем поставок может составить около 5 тысяч тонн, что в 5 раз превышает показатели прошлого года — менее 1 тысячи тонн. Увеличить экспорт планируется за счет наращивания отгрузок данной продукции, а также расширения ассортимента товаров из мяса птицы.

Кроме этого, «Черкизово» расширяет каналы сбыта и планирует развивать поставки курицы под брендом Dajajti и индейки под брендом «Pava-Pava» в розничные торговые сети Саудовской Аравии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.