Подмосковный производитель теплоизоляционных материалов провел модернизацию предприятия

Компания «Кералайт» завершила модернизацию производственной площадки в городском округе Ступино. На предприятии выпускаются теплоизоляционные плиты, которые применяются в строительных конструкциях перекрытий жилых и общественных зданий. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Производство утеплителя компания запустила год назад, инвестировав в реализацию проекта порядка 400 млн рублей. Проведенная модернизация позволила предприятию «Кералайт» усовершенствовать производственные линии и ускорить некоторые технологические процессы. Компании удалось расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственные мощности. На текущий момент предприятие может выпускать в сутки до 500-600 м3 теплоизоляционных плит», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основной вид продукции, которую производят на предприятии — теплоизоляционные плиты «Аэроконтур» с использованием композитного материала. Они формируются путем смешивания цемента, вспененного полистирола и модифицирующих добавок. Вся продукция была разработана технологами компании, а в ее производстве используются исключительно отечественные материалы.

Благодаря разработке и внедрению в линию резки дополнительного узла, у компании появилась возможность производить клиновидные теплоизоляционные плиты «Аэроконтур-Клин», что позволяет продукции использоваться на плоских кровлях для создания уклонообразующего слоя.

«На текущий момент оба наших цеха — и по производству декоративных изделий из пенокерамики «Декарх», и по производству теплоизоляционных плит «Аэроконтур» — выведены на полную мощность. Что важно, все материалы, которые мы производим, устойчивы к горению и являются экологически безопасными, что подтверждается протоколами испытаний и сертификатами соответствия», — отметила директор производства «Кералайт» Елена Ванышева.

Основными клиентами компании «Кералайт» являются строительно-монтажные и оптово-торговые компании. Также продукция предприятия представлена на онлайн-площадках «Озон» и на полках магазина ЛеманоПро и ОБИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.