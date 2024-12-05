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Подмосковный производитель стеклохолста реализовал 2 инвестпроекта в 2024 году

Завод «Никогласс», принадлежащий крупнейшему производителю строительных материалов — корпорации «Технониколь», специализируется на производстве высококачественного стеклохолста, различных видов нетканых стеклосеток и комбинированных материалов на их основе. В 2024 году завод успешно реализовал два значительных инвестиционных проекта, существенно расширивших его производственные мощности и ассортимент продукции, сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

В рамках первого проекта был приобретен и запущен в эксплуатацию высокотехнологичный комплекс оборудования по производству нетканой стеклосети, что позволило увеличить мощность производства. Также значительно улучшилось качество продукции: повышены прочность, устойчивость к воздействию агрессивных сред и долговечность.

Еще на заводе была запущена новая автоматизированная линия по перемотке и упаковке малярного стеклохолста. Она оснащена современными системами контроля качества, обеспечивающими сохранность и аккуратность готовой продукции при транспортировке.

Стеклохолст и стеклосетки широко используются как важные компоненты в производстве различных строительных материалов.

Компания придает большое значение охране труда и окружающей среды. На заводе внедрена комплексная система мер по обеспечению безопасности персонала и минимизации воздействия на окружающую среду.

При проектировании предприятия кампания «Технониколь» всегда делает упор на экологичность. Например, на предприятии используется специальное оборудование, инсинератор, который сжигает все газы, образующиеся в сушильной печи.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест <…>, мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.