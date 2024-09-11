Подмосковный производитель соусов за 4 дня завоевал сетевой ритейл Турции

Подмосковная компания «Тамаки» представила свою продукцию на международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки WorldFood Istanbul 2024. За 4 дня мероприятия компании удалось установить надежные деловые контакты с 50 дистрибьюторами, провести две встречи с крупнейшими торговыми сетями Турции — Migros и BIM, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Соусы под брендом Tamaki, которые компания производит на собственном заводе в Лыткарино, вошли в экспозицию Made in Russia, созданную благодаря Российскому экспортному центру (РЭЦ).

«Это выставочное мероприятие, как и все международные выставки, участниками которых мы становились, «Тамаки» использует как эффективную площадку для поиска партнеров за рубежом, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций. Так, помимо переговоров с представителями турецкого сетевого ритейла, мы также пообщались с потенциальными клиентами из Иордании и Йемена, которые проявили высокий интерес к нашему соусу «Сырный Tamaki», — рассказал управляющий партнер компании Андрей Белянин.

Компания, выпускающая свою продукцию под брендом Tamaki, создает ее для сегментов HoReCa и Retail и является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов, а также широкой линейки соусов, в том числе соевого. В общей сложности компания производит более 40 видов соусов и уже успела завоевать уверенные экспортные позиции.

Помимо производителя из Лыткарино, участниками выставки стала подмосковная компания «Мираторг», выпускающая продукцию из мяса, кондитерская фабрика «Волшебница», производитель упаковки для молочных продуктов «Молопак» и др.

Стать участником международного выставочного мероприятия компания может и при поддержке Подмосковья. Такие услуги оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Этот и иные форматы поддержки предоставляются экспортерам в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Подробнее о поддержке экспортеров в регионе — на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.