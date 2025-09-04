Подмосковный производитель пленки увеличит мощности при поддержке региона

Компания «Артпласт» из подмосковного Серпухова нарастит производство полиэтиленовой пленки технологией пленочной экструзии. Приобрести и наладить оборудование под серийное производство пакетов и упаковки поможет льготный заем фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 50 млн рублей под 3% годовых сроком до 7 лет. Общий объем инвестиций составляет 88,5 млн рублей. Будет создано 16 рабочих мест. Проект планируется реализовать в 4 квартале 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данный момент производственная мощность завода составляет 20,4 тыс. тонн упаковки ежегодно. После увеличения мощности на предприятии смогут выпускать 26,4 тыс. тонн упаковки в год.

АО «Артпласт» входит в число крупнейших в России производителей полиэтиленовой упаковки. Компания основана в 1997 году, производство в Серпухове работает с 2007 года. Компания выпускает гибкую упаковку, пакеты гигиенические и пакеты с символикой заказчика.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте: https://frpmo.ru/. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке: https://frprf.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.