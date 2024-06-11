Подмосковный производитель молочных продуктов расширит мощности предприятия

Компания «Коломенское» из городского округа Коломна стала участником национального проекта «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства йогуртов. Компания ожидает, что участие в нацпроекте повысит эффективность производства, сократит потери и расширит мощности завода. В результате планируется увеличение объема выпускаемой продукции.

Перед предприятием стоит задача сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15% и повысить производительность труда на рабочих местах на 11%.

Компания «Коломенское» специализируется на производстве натуральных молочных продуктов, которые выпускаются как в традиционной упаковке, так и в стеклянной и керамической таре. В ассортимент входят йогурты с различными наполнителями, молочные десерты, творог, масло, сметана, ряженка.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.